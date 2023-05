Zona Cultural recebe os espetáculos Bitch e Cães neste fim de semana

O grupo pelotense Outro Dances entra em cartaz em Porto Alegre pela primeira vez e a estreia será em dose dupla. Nesta sexta (26) e sábado (27), a trupe vai encenar os espetáculos Bitch, às 19h30min, e Cães, às 21h, na Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900). Haverá intervalo entre as sessões e os ingressos variam de R$ 20,00 a R$ 70,00 com venda antecipada pela plataforma Sympla. Desenvolvidas por Alexandra Dias, as montagens mesclam dança e teatro e compõem as duas primeiras produções da Trilogia Antropofágica. Com interpretação de Maria Falkenbach, Bitch é uma entidade mulher-canina. O trabalho busca reposicionar a palavra "cadela" como um termo que visa atingir mulheres de forma depreciativa. Já Cães explora questões propostas em Bitch nos corpos masculinos e tem o elenco formado por Alêxander Christopher Pereira Garcia, Alliyellow, Linfoout, Jeferson Cabral e Denisson Cosseres. Criado em 2018, Bitch é um solo interpretado por Maria Falkembach. A atriz leva ao palco a figura de uma porta-bandeira — questionando qual a bandeira as mulheres carregam na contemporaneidade. Uma bandeira do Brasil aviltada nos últimos anos, assim o corpo de mulher, artista e professora. Em cena, um corpo que se coloca no entre o ser humano e o bicho. É o corpo entre a mulher e a cadela. Já Cães é um espetáculo-ritual que traz homens fruindo os próprios corpos de forma coletiva, celebrando a existência como matilha. Com elenco formado exclusivamente por dançarinos homens — cis, trans e queer —, a montagem parte de uma investigação em torno de uma corporeidade selvagem. O trabalho busca refletir sobre concepções de masculinidade na atualidade, explorando um corpo "transespecífico" que se localiza no trânsito entre o homem e o animal. Esse processo de pesquisa teve início nos estudos teórico-práticos da diretora sobre a antropofagia no corpo.