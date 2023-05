Luiza Hellena canta sua história no Ecarta Musical neste sábado (27)

Luiza Hellena, uma voz é o nome do show da cantora e compositora na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943) no próximo sábado (27), às 18h. A artista de 78 anos interpreta 14 canções autorais e de grandes compositores, dialogando com sua trajetória de vida e o samba. Vem acompanhada de Silfarnei Alves, no violão, Heleno na percussão e o músico e pesquisador Paulinho Parada na produção. A entrada é franca. No repertório, composições próprias como Justiça e Lupi sua arte, sua glória, e de compositores, como Túlio Piva, João Nogueira, Gonzaguinha, Lupicínio Rodrigues, Pixinguinha, Arlindo Cruz, Candeia, entre outros. Entre os sucessos serão interpretadas Gente da noite, Sangrando, Pintura sem arte, Nunca e Ela disse-me assim. Integrante da Velha Guarda da Praiana, escola de samba mais antiga e tradicional de Porto Alegre, reconstitui nomes emblemáticos para a escola, como Zé Gomes e Zé Grande, nas canções Janaína e a Festa de Reis e As alegrias da vida.