Lucas Inutilismo volta com show Minha Playlist de Funk ao Araújo Vianna neste domingo (28)

O projeto de música Minha Playlist de Funk nasceu no final de 2019 e busca quebrar preconceitos e unir públicos distintos. Apaixonado por Rock, Lucas não esconde seu fascínio pelo ritmo desde que entrou na internet, sempre deixando claro o impacto da música em sua vida. Misturando seus gostos pessoais, o artista trouxe sua versão do que seria a Playlist de Funk ideal, imprimindo seu DNA inclinado para o heavy metal, resultou na criação de músicas com arranjos inesperados e cativantes. Após o sucesso de sua primeira apresentação em Porto Alegre, a banda está de volta ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Com hits como Morena, Divina Comédia, Som Sincero e muito mais, apresenta o show acontece neste domingo (28), às 20h. Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 75,00.

Criador do canal de humor Inutilismo, Lucas Vinicius é um dos mais irreverentes criadores de conteúdo do gênero atualmente. Com produção 100% feita po conta própria, Lucas já conta com mais de 6 milhões de fãs.