Luana Pacheco Trio se apresenta na sexta-feira (26), na Biblioteca Pública do Estado

Nesta sexta-feira (26), às 20h30min, o público poderá conferir na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190) o show de Luana Pacheco Trio. A cantora e compositora apresenta, ao lado de Luciano Leães no piano e Miriã Farias no violino, diversas versões de jazz, blues e música francesa ao lado de canções autorais. Aproveitando a excelente acústica do espaço, a cantora promete algumas versões sem microfone, explorando a potência de sua voz. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e custam a partir de R$ 30,00.Com inspirações alicerçadas em grandes nomes femininos da música norte-americana, francesa e brasileira, o conjunto de canções que compõem seu trabalho de estreia, revelam um trânsito de Luana pelos três idiomas que a auxiliaram a construir sua persona artística - com influências principalmente de Jazz, Blues e Música Francesa. Neste show, ao lado de Luciano Leães (piano) e Miriã Farias (violino), Luana traz as canções autorais e também releituras de grandes divas que a inspiram a cantar.Arrume sua mala, pois para ouvir - e ver ao vivo - a música de Luana, é preciso estar impregnado pelo espírito Wanderlust (do alemão wandern: "caminhar", "vagar" + Lust : "desejo"; em português, desejo de viajar), termo que descreve um forte apetite de descobrir novos lugares, de explorar o mundo, de nos levar ao desconhecido, a algo novo.