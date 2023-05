Porto Alegre recebe a turnê do Robin Hood Gamer e Família Arqueira neste sábado (27)

Após o imenso sucesso no Youtube, Robin Hood Gamer e a Família Arqueira estão de malas prontas para uma turnê pelo Brasil e Porto Alegre é a primeira capital da Região Sul do Brasil a receber o show As aventuras da Família Arqueira. O evento acontecerá neste sábado (27), a partir das 11h, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 45,00. Os youtubers Robin Hood Gamer, Hey Davi e Betão do Pão, juntos, são donos de uma das maiores audiências do Brasil. Com o lançamento da turnê, os influenciadores dão mais um passo na expansão da marca em todo território nacional. Além de Porto Alegre, outras oito cidades brasileiras receberão o show inédito, como São Paulo e Rio de Janeiro. No show, os irmãos levarão para os fãs porto-alegrenses o novo Livrão da Família Arqueira, que foi lançado recentemente.