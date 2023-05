Misturando erudito, pop e improvisação

Idealizada e liderada pelo compositor e multi-instrumentista Arthur de Faria, a Tum Toin Foin reúne uma turma eclética de músicos vinda do rock, da música erudita, do choro/samba, da música regional gaúcha e do jazz. O resultado é uma espécie de banda de câmara: um mix de rigor erudito, pegada pop e improvisação, numa música instrumental que não é exatamente música de concerto, nem jazz, nem trilha sonora, mas uma mistura de tudo.

O próximo concerto da Orquestra Theatro São Pedro acontece nesta quinta-feira, às 20h, e terá a participação da banda Tum Toin Foin, com regência do maestro Evandro Matté. Os ingressos para a apresentação no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) são gratuitos, mediante entrega de 2 kg de alimento não perecível, e estão disponíveis na recepção do Multipalco, das 13h30 às 18h.

Imersão no universo do couro

Guasqueiro, no sul do Brasil, é o artesão que usa como principal matéria prima de seus trabalhos o couro cru, sem nenhum curtimento a base de produtos químicos ou vegetais. Seu trabalho é principalmente o de fabricar peças do apero crioulo, como se chamam os artigos de montaria utilizados pelo homem do campo, personagem principal do livro Guasqueiro: A arte gaúcha do couro no apero crioulo. O volume será lançado nesta quarta-feira, às 18h, no Foyer do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n).

Escrito e produzido por Rodrigo Lobato Schlee e Fernanda Valente de Souza, a obra será apresentada ao público junto de uma mostra com centenas de objetos, a maioria confeccionados e registrados pelos autores para a produção do livro e para a montagem de um acervo que resgata a história do uso do couro pelos gaúchos.