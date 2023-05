Curta gaúcho que aborda o ciclo menstrual na vida das mulheres indígenas estreia no Canal Brasil em junho

Assinado pela produtora cultural, diretora, roteirista e pesquisadora Paola Mallmann, o curta-metragem Um Tempo para Mim vai entrar na grade de programação do Canal Brasil a partir do dia 05 de maio. Selecionado na Mostra Ecofalante de Cinema (que acontece de 1 a 14 de junho em São Paulo) e no Festival Guarnicê de Cinema (cuja próxima edição ocorre de 9 a 16 de junho em São Luiz, no Maranhão), o filme aborda a experiência e os cuidados com o ciclo menstrual na vida das mulheres indígenas, a partir de uma narrativa poética.

Gravado em São Miguel das Missões (RS), na aldeia Tekoa Koenju, e realizado através do edital FAC Audiovisual Entre Fronteiras, promovido pelo Instituto Estadual de Cinema (Iecine/RS) e pelo Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim /Missiones-AR), o trabalho é inteiramente falado em guarani. Desde que foi lançado, em 2022, vem obtendo visibilidade em diversos eventos voltados ao audiovisual, como, além dos já citados, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em novembro passado, nas últimas edições do Festival de Cinema de Gramado, do Festival de Cinema de Lapacho, da Mostra Panorama, do Rio Grande do Norte, entre outros.

Recentemente, o filme ainda rendeu a Paola o prêmio de Melhor Direção na 16ª edição do festival Curta Taquary (PE). Idealizadora do projeto, ela contou com a colaboração dos roteiristas Gerson Gomes e Patricia Ferreira e do produtor executivo Beto Rodrigues, entre uma série de outros profissionais que integram a equipe.