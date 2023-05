Pela primeira vez com a OSPA, regente alemão Raphael Haeger conduz a Sinfônica por Strauss e Mahler

Dois grandes expoentes do romantismo dividem o repertório do próximo concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA). Neste sábado (27), às 17h, o maestro Raphael Haeger faz sua estreia com a OSPA, que interpreta Burlesca, TrV 145, de Richard Strauss, com solos de Gustavo Carvalho ao piano, e Sinfonia nº 1, 'Titã’, de Gustav Mahler. A apresentação acontece na Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1.501) e tem ingressos à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 10,00. Também é possível acompanhar, gratuitamente, a transmissão ao vivo no canal da OSPA no YouTube. Richard Strauss (1864 – 1949) tinha apenas 21 anos de idade quando compôs Scherzo em Ré Menor para Piano e Orquestra. Para sua estreia em 1890, a obra foi rebatizada de Burlesca. Escrita em homenagem ao mentor do compositor, o pianista e maestro Hans von Bülow, a composição de aproximadamente 20 minutos apresenta aspectos particulares. Segundo Raphael Haeger, a obra tem abismos escuros e surpresas perigosas, assim como fantasias delirantes e cenas inebriantes.