Maior tributo ao Queen chega a Porto Alegre nesta sexta-feira (26)

Depois de excursionar pelo Brasil sempre com apresentações esgotadas, o maior tributo ao Queen das Américas volta a Porto Alegre com figurinos idênticos aos originais, projeções de momentos marcantes da banda e acompanhado de uma orquestra. O espetáculo acontece no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (26), às 21h. Os ingressos estão disponíveis na Sympla, por valores a partir de R$ 80,00.Em Queen Celebration – Greatest Hits Tour, o cantor, multi-instrumentista e compositor André Abreu dá vida ao imortal Freddie Mercury e impressiona, não apenas pela semelhança física, mas pela qualidade, afinação e extensão vocal. Com uma interpretação que é sucesso de público e crítica, o espetáculo faz uma homenagem à altura de Freddie Mercury, ídolo de André Abreu desde antes de sequer entender a dimensão e o alcance que o astro internacional tem na música mundial.Formada na década de 70 por Brian May (guitarra e vocais), Freddie Mercury (vocais e piano), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria e vocais), a banda britânica se tornou um ícone. Acompanhado do experiente guitarrista Danilo Toledo, que executa com competência os solos de Brian May, do baixista PH Mazzilli e do baterista Guib Silva, André Abreu interpreta os maiores sucessos da carreira do Queen.