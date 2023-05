Conselho Brasileiro de Dança promove festival de dança para crianças no Teatro Unisinos

O mais importante festival de dança para crianças e jovens do País chega à segunda edição no Rio Grande do Sul com uma série de atrações confirmadas. O Festival CBDD Kids, promovido pelo Conselho Brasileiro de Dança, terá mais de 300 coreografias em sua mostra competitiva. O evento acontece neste fim de semana, no Teatro Unisinos (av. Nilo Peçanha, 1600). A gala de abertura será no sábado (27), às 20h. No domingo (28), também às 20h, será a vez da gala de encerramento. Ingressos podem ser adquiridos presencialmente no Ballet Vera Bublitz (rua Lucas de Oliveira, 158) ou solicitados pelo whatsapp (51) 99500-0275 ou telefone (51) 3028-4984.O evento proporciona uma oportunidade para os pequenos terem a experiência de palco em um festival nacional, destaca Carlla Bublitz, delegada regional RS do Conselho Brasileiro de Dança. Além de medalhas para os três mais bem colocados e troféus para os primeiros lugares, os bailarinos serão premiados com bolsas de estudo e vagas para diversos festivas de dança do País. Para as apresentações de gala, que ocorrem na abertura e no encerramento, foram convidados grandes talentos da dança na atualidade.