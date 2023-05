Grupo de k-pop MCND faz primeiro show em Porto Alegre nesta sexta (26)

Após uma bem sucedida turnê pelo Brasil em 2022, o grupo de k-pop MCND volta ao Brasil neste ano e faz um show em Porto Alegre. A banda se apresenta nesta sexta-feira (26), às 20h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), pela primeira vez na capital. A turnê World Adventure 2023 também inclui um show em Belo Horizonte. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 100,00. Participantes do show também podem adquirir ingressos para eventos de interação com os integrantes do MCND: hi-touch, em que fãs poderão cumprimentar o grupo com um toque de mãos e Foto em Grupo, com 10 fãs em cada foto com o grupo. Também estarão disponíveis pôsteres autografados com o grupo. No repertório do show, estarão presentes os sucessos do grupo, como Ice Age, Crush, Spring e nanana. Formado por Castle J, BIC, Minjae, Huijin e Win, O MCND é um dos grupos em destaque da nova geração de k-pop. O grupo começou sua carreira em janeiro de 2020 e já lançou cinco EPs e dois singles digitais, sendo o mais recente trabalho The Earth: Secret Mission Chapter.2, com o single #MOOD.