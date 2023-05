Banda vencedora do Grammy, Snarky Puppy se apresenta no Araújo Vianna

Originário do Texas (EUA), o Snarky Puppy passou de desconhecido para uma das bandas mais requisitadas da música instrumental mundial. Vivendo atualmente em Nova York, seus integrantes desembarcam no Brasil para o lançamento de Empire Central (2022) - que acaba de ser indicado ao Grammy 2023, na categoria Melhor Álbum Instrumental Contemporâneo. O disco traz ritmos como jazz, rock, world music e funk. Porto Alegre recebe o conjunto nesta quarta-feira (24), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Ingressos, a partir de R$ 55,00, no Sympla. Snarky Puppy é uma espécie de coletivo com até 25 integrantes, em rotação regular. Cada um deles mantém agendas ocupadas como acompanhantes (com artistas como Erykah Badu, Snoop Dogg, Kendrick Lamar e D'Angelo), produtores (para Kirk Franklin, David Crosby e Salif Keïta) e artistas solo (muitos dos quais estão no selo da banda, GroundUP Music). Em sua essência, a banda representa a convergência da cultura musical americana negra e branca com vários sotaques de todo o mundo.A banda, que tem quatro prêmios Grammy na bagagem, foi formada pelo baixista e compositor principal Michael League em 2004, começando discretamente como um grupo de amigos de faculdade no programa de estudos de jazz da University of North Texas. Três anos depois, uma interseção fortuita com o gospel e a comunidade R&B, em Dallas, transformou a música em algo mais divertido, mais direto e mais visceral. Foi nessa época que o grupo absorveu músicos como Robert "Sput" Searight (bateria), Shaun Martin (teclados) e Bobby Sparks (teclados) e foi fortemente influenciado pelo lendário tecladista Bernard Wright (Miles Davis, Chaka Khan, Marcus Moleiro).