Monumental! O Restauro de um Símbolo estreia nesta quarta (24) mostrando processo de restauração do Laçador

Na próxima quarta-feira (24), às 19h, estreia o longa-metragem Monumental! O Restauro de um Símbolo, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro 1085). O filme, além do processo de restauração do Laçador - um dos símbolos da capital gaúcha - conta a história da obra, do seu criador, Antônio Caringi, e a contextualização histórica de cada fato ocorrido desde então. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local, antes da sessão, por valores populares.O longa traz a participação do ator gaúcho, Carlos Cunha, além de vários historiadores, acadêmicos e familiares do escultor Caringi e operários que participaram da restauração. Com roteiro e direção de Jaime Lerner, o filme traz imagens de um acervo histórico e inédito, além de grandes revelações.A produção cinematográfica de alta qualidade traz um panorama histórico emocionante. Segundo Zalmir Chwartzmann, coordenador do Projeto Construção Cultural — Resgate do Patrimônio Histórico do Sinduscon-RS - que produziu o filme -, o longa é uma homenagem ao herói gaúcho e um tributo à cultura e tradições do Rio Grande do Sul.