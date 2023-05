Velozes e Furiosos 10 segue fórmula já vista e busca agradar os fãs

João Brum

Velozes e Furiosos 10 certamente figurava entre os filmes mais esperados de 2023, tudo isso em função da legião de fãs que a franquia vem conquistando desde o longínquo Velozes e Furiosos lançado em 2001. Apesar da ansiedade por parte dos aficionados por carros e corridas de rua, o longa que estreou nesta quinta-feira (18) mais uma vez decepciona e em nada inova. O Jornal do Comércio teve a oportunidade de conferir o filme no dia da sua estreia e conta como foi a experiência.Ação e nostalgia, que certamente não farão sentido algum para aqueles que não acompanham a série, são os elementos centrais da trama que inicia a possível trilogia que deve finalizar a história. Assim como nos longas anteriores, este mais uma vez apresenta planos de ação sem sentido e totalmente desconectados com a realidade, algo que os conhecedores da franquia já estão acostumados e talvez até não liguem para sua presença. Diferente dos seus predecessores, que quase sempre souberam inserir seus personagens, Velozes e Furiosos 10 exagera na dose e apresenta uma quantidade enorme de pessoas em tela, as quais, muitas vezes, não agregam nada à trama. Nem o novo, ou nem tão novo assim, vilão interpretado pelo astro Jason Momoa consegue salvar o filme. Mas, talvez, o grande erro do longa seja o seu abrupto fim e a necessidade de uma continuação para que as 2h21min despendidas pelos telespectadores façam sentido. Para quem acompanha a franquia a anos e entende a proposta do filme, talvez seja uma ótima pedida para o final de semana. Já para quem pensa em acelerar pela primeira vez nessa história o longa passa longe de ser um filme a se indicar.