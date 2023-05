﻿Andy Rourke, baixista do The Smiths, morre aos 59 anos

O músico Andy Rourke, baixista da banda inglesa The Smiths, morreu aos 59 anos em decorrência de um câncer de pâncreas. A morte foi comunicada nesta sexta-feira (19) na página oficial de Rourke no Instagram e na conta pessoal no Twitter de Johnny Marr, guitarrista da banda.

“É com profunda tristeza que anunciamos a passagem de Andy Rourke depois de uma prolongada doença com câncer de pâncreas. Andy será relembrado com uma alma gentil e bela por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentosos por fãs da música. Nós pedimos privacidade nesta hora triste”, diz o texto postado nas redes sociais.

Rourke fez parte do The Smiths, banda fundada em 1982 por Marr e por Morrissey, e que tinha ainda o bateirista Mike Joyce. O grupo foi considerado um dos principais do rock britânico dos anos 1980, com músicas marcadas por letras melancólicas. Entre alguns dos hits do quarteto estão as canções “There Is a Light That Never Goes Out”, “How Soon Is Now?”, “Bigmouth Strikes Again”, “Heaven Knows I’m Miserable Now” e “The Boy With The Thorn In His Side”, entre outras.

A banda se separou em 1987. Após o rompimento, Rourke e Joyce tocaram com a cantora Sinéad O'Connor. O baixista também tocou com o The Pretenders, entre outros músicos ao longo dos últimos anos.