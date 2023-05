Jimi Joe e Luciano Alves se apresentam no Ocidente, resgatando a memória e celebrando referências

Jimi Joe e Luciano Alves revelam influências em composições próprias e releituras de clássicos em nostálgica apresentação na quinta-feira (25), a partir das 21h, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960). O show Penúltimas Canções da Estrada mescla composições autorais dos dois cantautores com alguns covers favoritos de artistas que influenciaram a dupla. Os ingressos estão à venda na Sympla, por a partir de R$ 20,00.No show dessa edição do Ocidente Acústico, além de mostrar suas composições próprias, os artistas vão passear pelo lado brilhante da memória e resgatar artistas que os influenciaram. Além de Jimi e Luciano nos violões, guitarras e vocais, o show tem como participação especial, o apoio de peso de um time formado por Maurício Chaise (Chaise Brothers, Locomotores, Wander Wildner) no baixo e Cláudio Mattos (Duca Leindecker, Prize). Jimi Joe é músico, jornalista, radialista, tradutor e ator. Iniciou carreira musical em 1975, nas Rodas de Som do Teatro de Arena de Porto Alegre. Foi integrante criador de grupos como O Grito Paira Sobre Nossas Cabeças, Atahualpa Y Us Panquis, Justine, Os Daltons e A Lavanderia Psicodélica de Charlie Chan. Autor de Sandina, um dos hinos do rock gaúcho, Jimi também atuou e atua como integrante de grupos como Júlio Reny & Expresso Oriente, Wander Wildner y Sus Comancheros, Os The Darma Lóvers e Les Johnson. Gravou como integrante do grupo de Wander Wildner, o CD/DVD MTV Acústico - Bandas Gaúchas. Transplantado de rim após 10 anos de hemodiálise, Jimi criou, com Bebeto Alves e King Jim o grupo Los 3 Plantados, em 2014, para divulgar a causa da doação de órgãos. Luciano Alves é músico e compositor. Entre outros projetos musicais, apresenta com sua banda desde 2008, um show com as canções de Bob Dylan, compõe trilhas para teatro e participa executando a trilha ao vivo desde 2009 do premiado espetáculo Frida Kahlo, à revolução!, da Cia Dramática, da qual é cofundador. Apresenta também dois projetos que misturam música, teatro e poesia com a atriz e diretora Juçara Gaspar, TransePoesia - música e poesia de compositores brasileiros - e Noite Mexicana – um projeto que resultou de sua pesquisa sobre a música mexicana.