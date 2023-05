Centro Cultural da UFRGS recebe grafite de artista namibiano Kapweya Joe

A segunda edição do Grafite de Giz deste ano recebe Kapweya Joe, dentro da programação da Semana da África na Ufrgs. A proposta do projeto é criar uma obra feita com giz no painel localizado na entrada do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). O público pode acompanhar a execução do trabalho na próxima terça-feira (23), a partir das 9h, e participar de um bate-papo com Kapweya Joe na quarta-feira (24), às 17h. Os eventos são gratuitos e abertos à comunidade. O painel de Kapweya Joe pode ser visitado até o dia 20 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.Enghali Joseph Kapweya é natural da Namíbia, e atualmente estuda Engenharia Civil na Ufrgs. Autodidata como artista, começou a pintar suas telas em 2017. Desde então, criou mais de 70 obras. A prática ganhou maior espaço em sua vida nos anos de pandemia da Covid-19. Suas telas trazem temas culturais namibianos, retratos e até lugares turísticos de Porto Alegre. O Grafite de Giz é um projeto desenvolvido desde 2019, com curadoria da professora Laura Castilhos, do Instituto de Artes.