Últimos dois domingos de maio terão muito Jazz na fazenda O Butiá

Durante as últimas semanas de maio, o Butiá (Rod. Frei Pacífico, 4100) traz música e gastronomia de qualidade para embalar os finais de tarde. Para acompanhar o tradicional almoço e as cestas de piquenique, a fazenda à beira do Guaíba terá duas edições do Jazz na Beira, nos próximos fins de semana. No próximo domingo (21), a partir das 16h45min a apresentação fica por conta do conjunto Mari Kerber Quarteto. E no outro domingo (28), o show Fechado pra Balanço com Edilson Ávila e Luiz Mauro Filho embala a tarde. Os ingressos custam R$ 90,00 e dão direito a R$ 50,00 de crédito para consumo na propriedade. As reservas devem ser feitas pelo site do local.Neste fim de semana, a pianista, compositora e cantora formada pela Ufrgs, Mari Kerber apresenta o melhor do jazz e blues com seu quarteto formado por Júlia Pezzi (contrabaixo), Rhuan de Moura (bateria) e Rafael Lopes (guitarra e violão). No último domingo de maio, o show Fechado pra Balanço é apresentado por Edilson Ávila e Luiz Mauro Filho, dois músicos muito atuantes na cena instrumental gaúcha ou ao lado de grandes nomes da MPG. A apresentação transita pelos diversos estilos musicais através da execução e arranjos do duo de Lucas Fe (bateria) e Nico Bueno (baixo).