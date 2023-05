Festival de Gramado reformula formato e redimensiona programação

Diferente do habitual, a programação do 51º Festival de Cinema de Gramado começará na sexta-feira, 11 de agosto. O primeiro dia será dedicado à comunidade gramadense, com duas sessões da Mostra Infantil ao longo do dia e com a apresentação de conteúdo produzido pelos alunos do projeto Educavídeo. As exibições ocorrerão no Palácio dos Festivais (av. Borges de Medeiros, 2697). Na manhã de sábado (12), a Rua Coberta recebe a abertura oficial da edição, seguida pela primeira sessão dos Curtas-Metragens Gaúchos em competição, à tarde, e pela sessão noturna, composta pelo Filme de Abertura e pelo primeiro Longa-Metragem Brasileiro em competição.A Mostra Competitiva de produções ibero-americanas não acontecerá nesta edição. As homenagens seguem com seu lugar de destaque, assim como exibições especiais de abertura e encerramento. As alterações são reflexo da não contemplação do evento aos recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Com orçamento reduzido em aproximadamente 25%, a organização prepara uma edição mais compacta, mantendo a qualidade das produções apresentadas e tendo ciência de sua importância para a cadeia audiovisual.Uma mostra visando especialmente o gênero documentário foi uma das novidades da 50ª edição do Festival. O formato de exibição também foi inédito: inteiramente pelo Canal Brasil. Com o retorno positivo da experiência, a organização do evento vai exibir os filmes selecionados também no Palácio dos Festivais. Os longas serão escolhidos pela equipe curatorial do Festival, pela atriz e cantora argentina Soledad Villamil e pelo ator e diretor Caio Blat. Ao total, até cinco títulos disputarão o Kikito de Melhor Filme em Longa-Metragem Documental.