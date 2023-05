2º Baile de Candombe vai tomar conta do espaço cultural Afro-Sul Odomode

La Brasa Lunera, uma comparsa de candombe de Porto Alegre, promove o 2º Baile de Candombe, neste sábado (20), às 22h30min, no Afro-sul Odomode (Av. Ipiranga, 3850). Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por a partir de R$ 15,00. A noite começa com a seleção musical da Sil o Gatito. Sua pesquisa abarca diversos ritmos brasileiros, em especial o funk BR e o rap nacional, passando também por ritmos latinos como perreo e cumbia, e ainda jazz, disco, soul e afrobeats. Após temperar os couros e as madeiras, a anfitriã e organizadora do evento La Brasa Lunera vem esquentar ainda mais a noite com o toque do candombe afro-uruguaio, com muito tambor e dança. E na sequência, a festa continua com a presença do convidado especial, Maracatu Truvão, grupo que existe desde 2004 e celebra a cultura afro-brasileira do maracatu de baque virado. Além disso, Faylon, integrante do coletivo turmalina, estará tocando sua seleção musical que levará o público numa viagem afro diaspórica, desde o funk brasileiro até o hiplife, passando por ritmos contemporâneos do Caribe e a África Ocidental.