Curador do Museu Bispo do Rosário faz palestra na Casa Memória e Cultura em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (18), o curador do Museu Bispo do Rosário (mBrac), Ricardo Resende, irá ministrar palestra sobre o panorama entre as instituições de arte, a criatividade, a cultura e a luta antimanicomial. A atividade acontece às 18h30min, na Casa Memória e Cultura (Rua Santa Terezinha, 263) dentro da programação da 21° Semana Nacional de Museus e em alusão à exposição Esta Coisa que Pulsa, da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que está em cartaz no Museu da Ufrgs (av. Osvaldo Aranha, 277). A entrada e franca (mediante capacidade de lotação do espaço) e não precisa de inscrição prévia.

Co-curador da mostra Bispo do Rosario: all existing materials on earth, no Americas Society de Nova Iorque, Resende é mestre em história da arte pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Desde 1988, ele desempenha diversas funções de educação, curadoria e direção em instituições como o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP), o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), o Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (MAC Dragão), em Fortaleza, o Centro de Artes Visuais (Ceav) da Funarte, no Rio de Janeiro, e o Centro Cultural São Paulo (CCSP). Em 2014, assumiu a curadoria do mBrac.