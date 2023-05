Davi Kneip se apresenta nesta sexta-feira (19) na Provocateur

Davi Kneip se apresenta nesta sexta-feira (19) no Baile da Provoca na Provocateur (R. Silva Jardim, 331). O evento tem início às 23h e conta também com as apresentações dos artistas João Veppo e Igor Kelner. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse e podem ser adquiridos a partir de R$ 90,00.O show na cidade será marcado pelos grandes hits do artista Sentadona, Colinho do Vagabundo, Suíte 6, É Isso, No Beat Ela Desenrola e também pela primeira apresentação ao vivo de Mais Perigosa, single que Kneip lança nesta sexta-feira com participação de FP do Trem Bala e Rafael Campelo. Na música, os três artistas mesclam o funk mineiro com o funk carioca e o 150bpm. Davi conta que explorar cada vez mais as diferentes sonoridades do funk e de outros ritmos da música brasileira é uma das suas intenções para este ano. Natural de Belo Horizonte, Davi Kneip é cantor, DJ e produtor musical. O artista tem investido cada vez mais em sua carreira musical. Atualmente, possui mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 115 milhões de streams totais em seu repertório, com destaque para o fenômeno Sentadona, que soma mais de 150 milhões de reproduções em suas duas versões. O remix da faixa foi a 10ª música mais tocada nas plataformas musicais brasileiras em 2022 e rendeu para o cantor o Disco de Diamante Duplo.