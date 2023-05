Espetáculo inspirado em disco do MPB4 estreia neste fim de semana

Música Popular Brasileira para crianças de todas as idades é a proposta de Adivinha o que é, um musical inspirado no disco homônimo do MPB4 que chega aos palcos da capital gaúcha, neste sábado (20) e domingo (21), às 16h, no Teatro do CIEE (rua Dom Pedro II, 861). A partir das músicas do álbum a autora e diretora Juliana Barros desenvolveu uma dramaturgia que conta também com as músicas cantadas ao vivo pelo elenco. O musical apresenta a história da princesa RosaBranca, que, às vésperas do seu aniversário, tem um pesadelo onde ela se transforma em um botão. Assustada, ela decide que nunca mais vai dormir, deixando todo o reino preocupado. Para restabelecer o sono da menina, o trio de cantadores mágicos leva a princesa para uma jornada de aventuras através da Floresta Mágica do Tempo. Os ingressos estão à venda no site da MegaBilheteria, por valores a partir de R$ 30,00.O resgate cultural da música popular brasileira para crianças foi a primeira inspiração para a montagem de Adivinha o que é. O famoso disco homônimo, lançado em 1981, do grupo MPB4 é uma das obras produzidas para crianças com maior reconhecimento da nossa história. Há nele, músicas memoráveis, como A Lua e O verbo flor, entre tantas outras, que, infelizmente, as crianças do nosso tempo, na sua grande maioria, não conhecem. Através da música, e sobretudo da apresentação das canções de Adivinha o que é, que apresenta e/ou reapresenta a MPB - chamada Música Popular Brasileira para crianças, reafirmamos a cultura brasileira como valor, beleza e identidade cultural inspirados pela admiração de grandes cantores e compositores deste gênero.