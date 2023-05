Roberto Menescal e Analu Sampaio fazem a ponte entre sete décadas de música

Até poucos meses atrás, exatos 70 anos separavam o compositor, diretor, produtor musical e arranjador Roberto Menescal (um dos pais da Bossa Nova) da jovem cantora baiana Analu Sampaio. Hoje, este intervalo de tempo representa apenas uma lacuna geracional, que se fechou quando o amor pela música brasileira uniu a dupla. Juntos, eles têm realizado uma série de shows, tocando e interpretando clássicos como Chega de Saudade, Fotografia, Samba de uma Nota Só, Desafinado, Águas de Março, entre outros tantos que marcaram época e que ainda percorrem o mundo.

Denominado Roberto Menescal convida Analu Sampaio - Encontro de gerações, o espetáculo musical chega a Porto Alegre nesta quinta-feira, com única apresentação às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n). Os ingressos custam entre R$ 90,00 e R$ 130,00 e estão sendo vendidos no site do espaço cultural.

Outros clássicos como Dindi, Você, O Barquinho, Bala com Bala, Tem Dó e Agarradinhos estão no repertório do show que será apresentado na Capital de forma inédita. "Ao todo, são 20 músicas", enumera Menescal. "Para Porto Alegre, fizemos algumas substituições e iremos incluir, ainda, Samba da Minha Terra, do Dorival Caymmi, e Doralice, do João Gilberto, além de uma música composta pela Analu, chamada Samba sem Refrão, que será lançada neste show."

Aos 85 anos de idade, e com mais de 65 anos de carreira, Roberto Menescal afirma que a parceria com a cantora juvenil, de apenas 15 anos de idade, foi um "presente" que ganhou em sua trajetória. "A bichinha é danada: o Brasil ainda vai ouvir muito sobre ela", profetiza o compositor e músico de grandes intérpretes da MPB - como Elis Regina, Maysa, Nara Leão, Silvinha Telles, entre outras - que já lançou vários nomes da música brasileira, quando diretor artístico da então Polygram.

Sobre Analu, ele comenta que seu encantamento passa não só pela voz e interpretação da cantora. "Ela é genial, vi a chegada de Elis Regina, e essa vai num caminho parecido. Analu é uma artista que canta em diferentes tonalidades, tem vivacidade e expressão corporal e ainda é craque em inglês, francês, espanhol - não parece uma menina da idade dela. Recentemente ela fez curso de linguagem brasileira de sinais e nesse show deve fazer um número cantando e se expressando em Libras ao mesmo tempo."

Com quase 6 milhões de visualizações no Youtube e 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Analu começou a ficar famosa aos quatro anos de idade, quando se apresentou no Programa Raul Gil e arrancou suspiros de Ivete Sangalo. Em 2020, conquistou os jurados e o público do The Voice Kids - e foi então que a menina chamou a atenção de Menescal, além de conseguir a unanimidade de grande parte dos nomes da nata da MPB, que a consideram um dos maiores talentos dos últimos tempos.

Depois de fazer duetos à distância com Ivan Lins, Rosa Passos, Leila Pinheiro, Flávio Venturini e Quarteto do Rio, a menina encontrou Menescal, e prontamente iniciaram a parceria. "Eu já estava ligado em tudo que ela fazia. Então, gravamos o vídeo de O Barquinho: eu na minha casa, no Rio de Janeiro, e ela na Bahia." Logo, a dupla foi convidada para fazer uma apresentação no Theatro Municipal de Niterói (RJ), e em seguida subiram nos palcos do Teatro Rival Refit (RJ) e da casa de shows Blue Note, em São Paulo. "Todos os três eventos tiveram lotação esgotada", recorda Menescal.

Encontro de gerações é recheado de muita improvisação vocal e harmônica. O formato escolhido pela dupla é violão, voz e percussão (executada por Reginaldo Vargas). "Assim, é melhor de improvisar. E nisso, Analu também e muito boa: eu lanço um acorde, ela vai, dou uma nota, ela vem. Poucos intérpretes têm essa facilidade de ouvir uma coisa e entrar junto, uma possibilidade de improvisação gigantesca que chegou a me assustar", revela o compositor.

"Meus gêneros musicais favoritos sempre foram bossa nova e MPB e sempre tive muito influência de João Gilberto, Chico Buarque, Djavan, Elis Regina, Rosa Passos, Vinícius de Morais, Toquinho, Leila Pinheiro e o próprio Roberto Menescal, que é um dos meus melhores amigos atualmente. Nossa conexão é de outro mundo", conta Analu.

Ela diz que atualmente os dois já têm gravados cinco vídeos, e que este show nasceu, principalmente, da amizade criada com Menescal. "O repertório é muito abrangente e estar no palco com o Roberto e o Reginaldo é muito bom. Acho que o ponto alto deste trabalho é que ele, de fato, une gerações, inclusive na plateia."