Noite dos Museus anuncia programação completa da sua sétima edição

Em sua sétima edição, o Noite dos Museus volta a abrir diferentes instituições culturais de Porto Alegre para visitação gratuita. No sábado (20), das 19h à meia-noite, será possível conferir o acervo e as exposições de 16 espaços participantes, além de uma série de shows, performances e atividades que unem artes visuais, música, dança, teatro, cinema e literatura, realizadas no interior dos museus e em dois palcos no centro da capital, montados na Praça da Alfândega e na Avenida Sepúlveda.



Entre os locais que participam do projeto, há três novidades: o Theatro São Pedro, o Centro Cultural da Ufrgs e a Fundação Ecarta. Também estarão abertos outros 13 locais que já fizeram parte de edições anteriores do evento: o Centro Histórico-Cultural Santa Casa, a Cinemateca Capitólio, o Espaço Força e Luz, a Galeria de Arte do Dmae, o Goethe-Institut, o Museu da Brigada Militar, o Museu da Ufrgs, o Museu de Arte do Paço de Porto Alegre, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, o Museu Militar do Comando Militar do Sul, o Palácio Piratini, a Pinacoteca Ruben Berta e o Planetário da Ufrgs.



Além das exposições em cartaz nos museus, o público poderá conferir a inauguração de uma fotogaleria em homenagem a Porto Alegre, que ficará permanentemente nos Jardins do Dmae. A exposição, concebida coletivamente através de um edital público lançado pelo Noite dos Museus, conta com 30 trabalhos de fotógrafos locais que registraram as pessoas e as paisagens urbanas da capital.



Para facilitar o acesso do público, que muitas vezes aguarda por um longo período nas filas sem a garantia de que entrará nas instituições culturais, a organização do evento realizará agendamentos prévios de visitação. Haverá opções de visitas livres e também de visitas guiadas com interpretação de Libras. Para agendar um horário, basta fazer a inscrição, sem custo, a partir das 18h desta quarta-feira (17), pela plataforma Sympla. A exceção é o Palácio Piratini, que possui seu próprio sistema de ingresso.



O evento terá reforços na segurança. Além da presença dos efetivos da Brigada Militar e da Guarda Municipal, haverá equipes privadas em todos os 16 espaços participantes e também no entorno dos palcos no centro da cidade. Para garantir a limpeza dos locais, há empresas especializadas contratadas e a participação de agentes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).





PROGRAMAÇÃO



Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333 - Farroupilha)

19h - Visita guiada

19h15 - Poetas Vivos (performance de literatura)

20h15 - Juliano Guerra (música popular)

21h15 - Dudu Sperb (música popular)

22h - Zelito Ramos + Neuro Júnior + Pedro Borghetti (instrumental)

22h45 - Isso Não É um Grupo (performance de música e dança)



Exposições

DAD - 65 Anos

Grafite de Giz

SOLTE TODO SOL TODA SORTE

Ulysses100 pelos olhos brasileiros





Centro Histórico-Cultural Santa Casa - CHC (Av. Independência, 75 - Centro Histórico)

19h - Visita guiada

19h15 - Bichológico (teatro infantil)

19h45 - Orquestra de Brinquedos (música infantil)

20h30 - First Aid Medical Band (instrumental)

21h - Pão de Queijo & Chimarrão (instrumental)

21h30 - Marcelo Delacroix (música popular)

22h - Mari Kerber + Dunia Elias (instrumental)

22h30 - Tum Toin Foin (instrumental)



Exposições

Fragmentos de uma história de todos nós





Cinemateca Capitólio (Rua Demetrio Ribeiro, 1085 - Centro Historico)

19h - Visita guiada

19h30 - Brazilian Stuff (instrumental)

20h15 - Sessão Cine Esquema Novo (cinema)

21h - Gabro Demais (pop)

21h45 - Sessão Fantaspoa (cinema)

22h30 - Novos Velhos Corpos 50+ (performance de dança)

23h15 - Instinto (performance teatral) - com audiodescrição

0h - Sessão Cine Esquema Novo + Fantaspoa (cinema)





Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223 - Centro Historico)

19h - Visita guiada

19h30 - Jalile (pop urbano)

20h15 - Elevación (performance dança)

21h - Supervão (pop)

21h45 - Fernanda Copatti (música popular)



Exposições

Elogio ao Ilegível

Fantasias em estado de emergência

Caminhos da Energia





Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943 - Farroupilha)

21h - Jeferson Miranda, Jean Lopes e Mauro Marques, com a participação de alunos (performance instrumental)

21h15 - Feminino e o Tambor (performance instrumental)

21h30 - Lux Sonora (erudito)



Exposições

Pisando em Ovos

Abuso!

Mostra de pinturas da artista Michele Martines.





Galeria de Arte do Dmae (Rua 24 de Outubro, 200 - Moinhos de Vento)

19h - Visita guiada

19h15 - Coral do DMAE (música popular)

19h45 - Quarto Sensorial (instrumental)

20h30 - Ras Vicente Trio (instrumental)

21h15 - Cleômenes Júnior (instrumental)

22h - Kula Jazz (instrumental)



Exposição

Novos Ventos nos Movem

Mostra de fotografia Noite dos Museus 2023





Goethe-Institut (Rua 24 de Outubro, 112 - Independência)

19h - Visita guiada

19h15 - Autoimagem (performance de dança)

29h45 - Lux Sonora (erudito)

20h30 - Sessão Cine Esquema Novo + Fantaspoa (cinema)

21h15 - Duo Los Pampas (erudito)



Exposição

Do sul ao norte global: fluxos criativos de corpas dissidentes





Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul (Rua dos Andradas, 498 - Centro Historico)

19h - Visita guiada

19h30 - Maria Alice (regional)

20h15 - Cristian Sperandir Quinteto (instrumental)

21h - Mauro Moraes (regional/trio)

21h45 - Fofa Nobre (regional)

22h30 - Cambará Slide Songs (blues/regional)



Exposição

O trabalho perfeito é servir





Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277 - Bom Fim)

19h - Visita guiada

19h15 - Clarissa Ferreira e Quarteto de Cordas (regional)

20h - Thayan Martins Quinteto (instrumental)

20h45 - Valentin (música popular/rock)

21h30 - Antonio Flores Quarteto (instrumental)

22h15 - recreio (pop rock)

23h - Quartchêto (instrumental)



Exposição

Esta coisa que pulsa





Museu de Arte do Paço de Porto Alegre (Praça Montevideo, 10 - Centro Histórico)

19h - Visita guiada

19h30 - Jac Babalu (performance circense)

20h15 - Oderiê Chayúa (performance musical)



Exposições

A Pinacoteca Aldo Locatelli – Coordenadas variáveis

...sob forma de oração





Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (Rua João Alfredo, 582 – Cidade Baixa)

19h - Visita guiada

19h15 - Colmeia (bloco)

20h - Povo Bantu (música popular)

20h45 - túrá Africa'njazz (instrumental)

21h30 - Amazônia - Um Olhar sobre a Floresta (teatro infantil) - com audiodescrição



Exposições

O Solar que virou Museu – memórias e histórias

Patrimônio Imaterial: as lendas urbanas de Porto Alegre

Gente da Cidade





Museu Militar do Comando Militar do Sul - MMCMS (Rua dos Andradas, 630 - Centro Historico)

19h - Visita guiada





Palácio Piratini (Praca Mal. Deodoro, s/n° - Centro Historico)

19h - Visita guiada





Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973 - Centro Historico)

19h - Visita guiada

19h15 - Flamenco Imaginário (dança infantil) - com audiodescrição

20h - Alma Lusitana (música portuguesa)

20h45 - InDuo - Luizinho Santos e Bethy Krieger (instrumental)

21h30 - Sexteto Gaúcho (instrumental)

22h15 - Marcello Caminha + Mathias 7 Cordas (instrumental)

23h - Sérgio Rojas (regional)



Exposição

Pinacoteca Ruben Berta - O ponto fixo





Planetário Professor José Baptista Pereira, da UFRGS (Av. Ipiranga, 2000 - Santana)

19h - Visita guiada

19h15 - Fabiano Nasi (rock)

20h - Fantomaticos (rock)

20h45 - Solon Fishbone (blues)

21h30 - Wolftrucker (rock)

22h15 - Hit The Noise (rock)

23h - Loops On (eletrônico)



Exposição

Supernova





Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N - Centro Histórico)

19h - Visita guiada

19h - Choros de Balcão (instrumental)

21h45 - Pâmela Amaro (samba)

22h30 - Trio Laitano, Narcizo & Petracco (música popular)





Palco na Praça da Alfândega

19h - Avisem a Shana que Sábado vai Chover (bloco)

19h45 - Inquilinas (música popular)

20h30 - Nenung & Cia Mágica (pop urbano)

21h15 - Hard Blues Trio (rock)

21h45 - Flor Et (pop urbano)

22h45 - Atração surpresa

0h - Trabalhos Espaciais Manuais (instrumental)





Palco na Av. Sepúlveda

19h15 - Cardamomo (instrumental)

20h - Ianaê Régia (pop urbano)

20h45 - El Negro (rock)

21h30 - Laura Finocchiaro (pop rock)

22h15 - Izmália (rock)

23h - Sombrero Luminoso (rock)

23h45 - Negra Jaque (hip hop)

0h30 - Blues da Casa Torta (blues)