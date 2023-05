Cabaré da Mulher Braba será encenado na Restinga nesta sexta-feira (19) e ainda oferece oficina de teatro gratuita

O projeto Cabarés do Sul do Mundo vai chegar à Restinga, na zona sul de Porto Alegre, esta semana. Na próxima sexta-feira (19), às 19h, o espetáculo Cabaré da Mulher Braba será exibido com entrada franca no Centro Renascer da Esperança (Av. Macedônia, 900). Os moradores também poderão participar de uma oficina gratuita e integrar o elenco da montagem no dia da apresentação. Com direção de Patrícia Fagundes, a peça coloca um antigo clichê em pauta: um estereótipo feminino associado à raiva, elemento indesejável na narrativa de suposta docilidade feminina. No entanto, em uma sociedade patriarcal que multiplica violências contra as mulheres, há muitos motivos para ter raiva, energia fundamental no embate da vida. Em cena, uma celebração das lutas e energias transformadoras das mulheres, trans, negras, velhas, jovens, gordas, magras, mulheres em suas diversas possibilidades de ser, em seu amor e sua fúria. Há mais de quinze anos, o cabaré é referência para Cia. Rústica como modelo cênico dissidente que mistura linguagens artísticas e borra fronteiras entre política, ética e estética, evocando um imaginário de prazer, encontro, diferença e liberdade. Desde sua origem europeia como "arte menor", o cabaré já foi devorado e recriado no Brasil de muitas formas. A proposta é criar um espaço de transgressão e irreverência onde a reflexão crítica é acompanhada pelo riso, corpo, encontro e pela poesia em relações de proximidade entre artistas e público.