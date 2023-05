FRAPA abre inscrições para maior Rodada de Negócios de sua história, com 80 players de mercado

Estão abertas as inscrições para a Rodada de Negócios do 11º FRAPA - Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre com preço promocional até o dia 29 de maio. A Credencial, que dá acesso à toda a programação, também já está disponível para compra com valor especial até esta quinta-feira (18). Associados da ABRA têm 10% de desconto. O maior evento do gênero da América Latina acontece de 13 a 17 de novembro deste ano, na Casa de Cultura Mario Quintana (av. dos Andradas, 736). As inscrições podem ser feitas através deste site. Pioneira em possibilitar o contato direto de roteiristas com players do mercado, a Rodada de Negócios deste ano é a maior da história do festival. Plataformas de streaming, canais, produtoras, distribuidoras e agentes de roteiro estão entre os 80 players participantes, que conta com 30 players inéditos. A Rodada de Negócios será realizada nos formatos online, no mês de agosto, e presencial, durante o festival. Prime Video, Globoplay, Paramount+, Paris Entretenimento, RT Features, Star+ e Warner Bros. Discovery serão alguns dos players participantes.Entre os novos players estão a plataforma de streaming Play Plus, as produtoras Maria Farinha Filmes, Tem Dendê Produções, a companhia colombiana Preciosa, a agência de roteiristas Quatro Cantos e a agência internacional MoreThan Films. A lista completa dos players com as informações do que buscam na Rodada pode ser consultada neste site.Outro novidade do festival é a segunda temporada do FRAPACAST, com uma nova leva de episódios gravados durante as atividades da edição de 2022, que incluem mesas de debate, masterclasses, estudos de caso e workshops acerca do universo do roteiro. Os dois primeiros episódios da nova temporada já estão disponíveis no site oficial do FRAPA e nas principais plataformas de streaming. Intitulada Roteiro de Podcast, o episódio de abertura traz grandes nomes do podcast nacional: Carol Pires (podcast "Retrato Narrado"), Ludmila Naves (podcasts "Crime e Castigo" e "Altamira") e Tainá Muhringer (podcast "Projeto Humanos"). Já o segundo episódio, lançado especialmente na semana do dia das mães, traz o tema "Como dar suporte para mães roteiristas em espaços de criação?, com Ana Abreu ("Boas Vindas"), Juliana Colares ("Por Onde Anda Makunaíma?") e Maria Shu ("Bom dia, Verônica").