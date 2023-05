Quarta edição do 'Festival Lisergia' acontece nesta quinta-feira no bar Opinião

Nesta quinta-feira (18), as bandas Glue Trip, Lucas Hanke & Cromatismo de Sensações, e Quem é você Alice? sobem ao palco do Bar Opinião (José do Patrocínio 834) para animar a quarta edição do Festival Lisergia. A festa inicia às 21h e também contará com o set list da DJ Ana Plá no decorrer da noite. Os ingressos custam entre R$ 40,00 e R$ 100,00 e estão à venda na plataforma Sympla. Projeto de música pop brasileira, a banda paraibana Glue Trip surgiu na cena psicodélica em 2013, em João Pessoa, explorando o universo sonoro-psicodélico dos anos 1970. Com dois álbuns na carreira e sucesso internacional com hits como Elbow Pain, o grupo lançou seu terceiro álbum - Nada Tropical - em 2022; se apresentou em importantes festivais nacionais, e fez turnês em mais de seis países da Europa.Já os gaúchos da banda Lucas Hanke & Cromatismo de Sensações lançaram recentemente seu novo single Amor Lisérgico com feat de Tatá Aeroplano. Além das músicas de sua carreira solo, Hanke interpreta temas de sua antiga banda Identidade e de Júpiter Maçã, onde foi baixista e produtor por uma década. Autointitulada banda de "rock triste", Quem é Você Alice?, por sua vez, vem marcando o cenário da música autoral porto-alegrense desde 2018. Lançado em 2020, seu EP de estreia Qual vai se Alice?, alcançou um público fiel que os acompanha desde então e aguarda o lançamento do seu álbum debut, previsto para metade do ano de 2023.