Trio Rooftime faz show no Quintal Lounge neste domingo (14)

O trio brasileiro Rooftime desembarca em Porto Alegre neste domingo (14), às 16h, para uma apresentação no Quintal Lounge (rua João Moreira Maciel, 9260), na Orla do Rio Jacuí. Os ingressos estão à venda no site da Best Party, por R$ 90,00.Uma das atrações do Lollapalooza Brasil em março, no qual fez um show inesquecível, o Rooftime traz um som único para a cena da música nacional. A pluralidade musical do trio, formado por Lisandro, Gabriel e Rodrigo, fica evidente em suas apresentações ao vivo, que trazem vocais inconfundíveis e combinação única de voz, instrumentos e produção ao vivo com sons e melodias pré-feitas, sem cair na mesmice de mashups e drops usuais. Para as apresentações, Rooftime aposta na atmosfera musical com seus sucessos com I Will Find, parecia com Vintage Culture pela gravadora holandesa Spinnin' Records, Free My Mind, com Alok e Dubdogz e Don't Let it Go.Atualmente, o Rooftime conta com mais de 330 milhões de streams nas plataformas. No próximo dia 28, o trio divulga o EP inédito I Promise You em todas as plataformas. A banda segue em ritmo frenético de shows pelo país, pelas mais importantes casas e eventos do Brasil; em 2022, foram mais de 120 shows passando por 19 estados do Brasil, e pelas casas de eventos mais importantes do país, além de apresentações internacionais na Holanda e no Equador.