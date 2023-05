Dupla sertaneja Fernando e Sorocaba faz show em Porto Alegre

Isso é Churrasco On fire, o evento de churrasco da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba desembarca em Porto Alegre neste sábado (13), com novo formato: dois palcos (uma para o show e outro para churrasco), camarotes , ativações e atendimento premium para um público que anseia não só por um evento, mas por uma experiência "inesquecível".



Além de três horas de show dos cantores e compositores - que trilham uma jornada iniciada em 2007 -, o grande destaque fica por conta do open churras de carnes nobres comandado por reconhecidos chefes do segmento.

Parque da Harmonia), a partir das 14h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Byma O evento acontece no Parque Mauricio Sirotski Sobrinho (Parque da Harmonia), a partir das 14h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Byma e custam a partir de R$ 110,00 (valor com desconto destinado para mães, acompanhadas de um(a) filho(a), que, se menor de 12 anos, terá acesso gratuito. Será necessário comprovação de parentesco na entrada do evento).