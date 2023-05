Shows de Tiago Iorc em Porto Alegre e Passo Fundo são adiados para julho

Os shows do cantor Tiago Iorc que ocorreriam na próxima semana em Porto Alegre e Passo Fundo foram adiados para julho e havará alteração em um dos locais. A informação foi divulgada pela Opus Entretenimento na manhã desta quinta-feira (11).

Por questões logísticas, o show de Passo Fundo, previsto para o dia 19 de maio no Gran Palazzo, será realizado no dia 30 de julho em um novo local, o Auditório Menino Jesus. Já a apresentação na Capital, que ocorreria no dia 20 de maio, será em 29 de julho. No caso de Porto Alegre, não há mudança no local do evento, que segue o Auditório Araújo Vianna.

Todos os ingressos adquiridos antecipadamente, pela internet ou pontos de venda autorizados, continuam válidos e não precisam efetuar qualquer tipo de troca. Em Passo Fundo, todos os ingressos comprados anteriormente para o Gran Palazzo serão realocados em setores equivalentes no Auditório Menino Jesus.

Para dúvidas ou reembolso, o cliente deve entrar em contato com a produtora pelo e-mail [email protected]

Tiago Iorc está percorrendo o Brasil com a turnê Daramô, nome do álbum lançado no ano passado. Entre os sucessos do cantor estão as músicas "Coisa Linda" e "Amei Te Ver".