Roberto Carlos faz show em Porto Alegre em celebração ao Dia das Mães

O Rei Roberto desembarca em Porto Alegre para show em comemoração ao Dia das Mães. Roberto Carlos apresenta um espetáculo único no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), cantando os grandes sucessos que emocionam gerações, incluindo Amigo, Como é Grande o meu Amor por Você, Cama e Mesa e muito mais. O espetáculo acontece neste domingo (14), às 20h. Os últimos ingressos estão à venda no site Eventim, por valores a partir de R$ 890,00.Exemplo do sucesso mundial da música popular brasileira, com 33 álbuns de carreira lançados, sucessos em português, espanhol, italiano, inglês e em outros idiomas, Roberto Carlos entrou para a lista da revista Global Concert Pulse como um dos 30 artistas de maior público nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Elton John, Cher, a banda Kiss e outros grandes nomes da música mundial. Roberto Carlos iniciou 2023 recebendo o Prêmio United Earth Amazonia pelo conjunto da obra musical que desenvolveu em parceira com Erasmo Carlos onde defendiam a preservação do meio ambiente, da Amazônia e a sustentabilidade do planeta, isso quando temas como estes ainda não estavam em pauta. Logo em seguida, a bordo do transatlântico MSC Fantasia, foi a vez de participar da 17ª edição do Projeto Emoções em Alto Mar. Tendo lotação esgotada com bastante antecedência além de uma lista de espera com mais de 300 pessoas, consolidou o sucesso desses encontros ao mar.