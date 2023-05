Marisa Monte faz dois shows em Porto Alegre neste fim de semana

Marisa Monte volta ao palco do Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) com a tour do seu mais novo álbum, Porta. A cantora também apresenta sucessos como Ainda Bem, Beija eu e Depois. O show acontece na sexta (12) e sábado (13), sempre às 21h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 190,00. Além das canções do novo álbum, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora. A turnê de 2022 contou com datas nas grandes cidades brasileiras e no exterior: Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguai, México e países da Europa também receberam a artista. No palco, Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, violões e piano), Davi Moraes (guitarra), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão e cavaquinho), Chico Brown (violões e piano), Antonio Neves (arranjo dos metais e trombone), Eduardo Santana (trompete) e Oswaldo Lessa (saxofone e flauta).