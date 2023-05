Gravura Galeria realiza exposição coletiva em homenagem ao Dia das Mães

O amor materno é algo que não se pode expressar em palavras. Contudo, a Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) vai realizar a exposição coletiva do Dia das Mães. A mostra Materno, Moderno & Eterno traz obras de 28 artistas convidados que relatam o amor maternal através das técnicas de pinturas sobre tela, gravuras, desenhos e esculturas de diferentes dimensões. A novidade deste ano é a parceria com a Stilo Elevato onde a mostra acontecerá simultaneamente entre sábado (13) e 20 de maio, em horário comercial. No sábado (13), às 11h, acontece o Stilo Elevato Talk, um bate papo com os artistas.Participam da Exposição os artistas Arminda Lopes, Berenice Unikowsky, Biba Mattos, Denise Giacomoni, Graça Hund, Graça Tirelli, Helena Beatriz Coelho, Inês Benetti, João Carlos Bento, Lorena Steiner, Marcelo Spolaor, Marcelo Zanini, Margarida Stein, Maria do Horto Bastos Kuhn, Maria Inês Rodrigues, Marília Chartune, Marion Lunke, Milena Juliano, Paulo Chiele, Rejane Karam, Renata Galbinski H, Rodrigo Correa, Silvia Azevedo, Stella Copstein Courtes, Susana Luft, Tânia Cauduro, Velcy Soutier e Vera Jany.