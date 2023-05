Presence Led Zeppelin celebra 50 anos do disco Houses Of The Holy em show no Ocidente

Houses Of The Holy, o quinto trabalho de inéditas da banda Led Zeppelin, completa 50 anos em 2023. Em celebração ao meio século do icônico álbum, a Presence Led Zeppelin faz um show nesta quinta-feira (11), às 21h, interpretando as canções do disco. A apresentação será no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) e tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla, por a partir de R$ 25,00. Produzido pelo guitarrista Jimmy Page, mixado por Eddie Kramer e contendo oito faixas inéditas divididas em aproximadamente 41 minutos de duração, o disco House Of The Holy marca algumas mudanças na sonoridade da banda que permanecia fazendo seu rock n’ roll de outrora, porém experimentando e flertando com outros estilos. Apesar de um disco de rock tradicional, Houses Of The Holy mostra o Led Zeppelin mergulhando em estilos como o reggae e o funk, além do uso de sintetizadores e guitarras totalmente influenciadas pelo blues.