Sala Redenção apresenta filmes espanhóis, franceses e alemães em mostra que comemora o Dia da Europa

Em parceria com a Aliança Francesa, o Instituto Cervantes e o Instituto Goethe, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta a mostra Semana da Europa em Porto Alegre. Em cartaz de terça-feira (9) até 19 de maio, a programação percorre a cinematografia da França, Espanha e Alemanha, exibindo três filmes de cada país. A mostra tem sessões de segunda a sexta-feira, às 16h e às 19h, com entrada franca e aberta à comunidade em geral.



Mesclando clássicos e produções recentes, a programação apresenta diferentes perspectivas do cinema europeu. Entre os filmes exibidos, está o francês Loucuras de uma Primavera, do aclamado diretor Louis Malle, que aborda a relação de uma família em meio às greves de Maio de 68. Diretamente da Espanha, Alcarràs, o recente ganhador do Urso de Ouro no Festival de Berlim, retrata o direito à terra e o modo de vida de agricultores em uma pequena cidade catalã. Por fim, representando a Alemanha, o thriller A Vida dos Outros narra a história de um oficial da Stasi na Alemanha Oriental e o conflito entre sua atividade profissional e sua humanidade. A programação conta ainda com outros seis filmes, que permitem explorar as culturas francesa, espanhola e alemã.



Confira a programação abaixo:



FRANÇA



DELICIOSO - DA COZINHA PARA O MUNDO

(dir. Éric Besnard | França | 2021 | 112 min)



Em 1789 na França, pouco antes da Revolução, um chef despedido pelo patrão encontra forças para se libertar da sua posição de criado e abre o primeiro restaurante, com a ajuda de uma jovem.



10 de maio | quarta-feira | 16h

19 de maio | sexta-feira | 19h



LOUCURAS DE UMA PRIMAVERA

(dir. Louis Malle | França, Itália | 1990 | 107 min)



A mãe de Milou morre no momento em que os distúrbios e greves estão varrendo o país, no contexto de Maio de 1968. Os eventos interferem nos planos de um funeral e perturbam a família e um motorista de caminhão abandonado.



11 de maio | quinta-feira | 19h

12 de maio | sexta-feira | 16h



PARIS 1900

(dir. Nicole Védrès | França | 1946 | 71 min)



Crônica da vida cotidiana de Paris entre 1900 e 1914, período perturbado pelos sinais da Primeira Guerra, feito com excertos de mais de setecentos filmes.



16 de maio | terça-feira | 16h

18 de maio | quinta-feira | 16h





ESPANHA



OS SANTOS INOCENTES

(dir. Mario Camus | Espanha | 1984 | 108 min)



A história de uma família de camponeses espanhóis que vive submissa aos donos da terra. O sonho de todos eles é ter uma vida melhor, aprendendo também a ler e a escrever para não ficar à mercê dos abusos dos patrões.



10 de maio | quarta-feira | 19h

15 de maio | segunda-feira | 16h





VIVER É FÁCIL COM OS OLHOS FECHADOS

(dir. David Trueba | Espanha | 2013 | 108 min)



Em 1966, Antonio, um professor de ensino médio da Espanha, embarca em uma jornada para conhecer John Lennon e dá carona a dois fugitivos.





11 de maio | quinta-feira | 16h

17 de maio | quarta-feira | 19h





ALCARRÀS

(dir. Carla Simón | Espanha, Itália | 2022 | 120 min)



Em uma pequena vila catalã, os agricultores da família Solé passam todos os verões juntos colhendo frutas de seu pomar. Mas quando surgem planos para instalar painéis solares e cortar árvores, os membros desse grupo unido enfrentam repentinamente o despejo e a perda de muito mais do que sua casa.



18 de maio | quinta-feira | 19h





ALEMANHA



A VIDA DOS OUTROS

(dir. Florian Henckel von Donnersmarck | Alemanha | 2006 | 137 min)



Nos anos 80, o Ministro da Cultura da Alemanha Oriental se interessa por Christa, um atriz que namora um famoso dramaturgo. Suspeitos de infidelidade ao comunismo, são vigiados por um capitão do serviço secreto, que fica fascinado pelas suas vidas.



09 de maio | terça-feira | 16h

12 de maio | sexta-feira | 19h





TRIÂNGULO AMOROSO

(dir. Tom Tykwer | Alemanha | 2010 | 119 min)



A história do casal de meia-idade Simon e Hanna que vive em Berlim e, simultaneamente, se apaixona e se envolve com o mesmo homem.



15 de maio | segunda-feira | 19h

19 de maio | sexta-feira | 16h





AS AVENTURAS DO PRÍNCIPE ACHMED

(dir. Lotte Reiniger | Alemanha | 1926 | 67 min)



A história de um feiticeiro malvado que, ao atrair o Príncipe Achmed para montar um cavalo voador mágico, o envia para a sua morte certeira. Mas o príncipe frustra o plano do feiticeiro e embarca numa série de aventuras maravilhosas.



16 de maio | terça-feira | 19h