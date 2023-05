Velhas Virgens faz show em Porto Alegre nesta sexta-feira (12)

As Velhas Virgens, uma das mais longevas bandas independentes de rock do Brasil, retorna a Porto Alegre nesta sexta-feira (12). A apresentação do grupo, que já tem mais de 30 anos de história e 18 álbuns lançados, acontece às 22h, no Alcabar (travessa São José, 515). Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 80,00 no site da Bilheto.O show atual integra a turnê de divulgação do álbum mais recente O Bar Me Chama, trabalho que foi indicado ao Grammy Latino de 2021 na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. O repertório deve contar ainda com clássicos de todas as fases, músicas que andavam fora do setlist e releituras de canções brasileiras do começo dos anos 70, sempre com a pegada roqueira característica das Velhas.O quarteto gaúcho Madame Chaos é a atração convidada para abrir o show. A banda vai aquecer o público mostrando seu autodenominado "metalhard", mistura da essência do heavy metal com a mentalidade de criação das bandas de hardrock.