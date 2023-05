Lea Maria apresenta novo solo de stand up em Porto Alegre

A comediante alemã Lea Maria retorna a Porto Alegre, desta vez com o seu solo Alemã de Cria: Testando Piadas, com sessão única às 20h deste domingo (14), no Teatro do CIEE (Rua Dom Pedro II, 861). Os ingressos custam a partir de R$ 28,75 e estão a venda online no Minha Entrada.



No palco, a artista irá abordar "o Brasil, na visão da alemã mais brasileira". Neste novo solo, Lea Maria conta a sua experiência no País que ela se apaixonou há seis anos atrás, e fala sobre seus perrengues, choques culturais e as primeiras impressões da vida de solteira no Brasil.



Natural da Alemanha, Lea Maria vive atualmente em São Paulo. Desde 2015 está viajando o mundo e criando conteúdo em forma de imagens e vídeos. Em 2019, começou a fazer shows e se apresentar como comediante stand-up e, desde então, sua carreira não para de crescer - inclusive, somando fãs virtuais, que chegam a quase 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 2 milhões no Tik Tok