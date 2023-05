Show autoral de Madblush estreia no Zona Cultural

cantor e multiartista Madblush promete movimentar o espaço Zona Cultural Sympla, por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), mas também podem ser adquiridos no local, a partir das 19h.



Esta será a estreia do artista no Zona Cultural, que irá apresentar músicas de seu "novo pop", impulsionado pela música eletrônica, e misturando gêneros como funk carioca, trap, hip-hop e beats percussivos às suas letras afiadas e vocais poderosos. promete movimentar o espaço(Av. Alberto Bins, 900), nesta sexta-feira (12), com show que inicia às 20h30min. Os ingressos estão à venda pela plataforma, por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), mas também podem ser adquiridos no local, a partir das 19h.Esta será a estreia do artista no Zona Cultural, que irá apresentar músicas de seu "", impulsionado pela, e misturando gêneros comoàs suas letras afiadas e vocais poderosos.

Figurando entre nomes como Letrux, Johnny Hooker, Duda Beat, Getúlio Abelha e Glória Groove, ele mostra, em terras sulistas, a mesma intenção de exaltar esse pop contemporâneo que desponta e se fortalece Brasil afora, contando com suas próprias referências e personalidade.

E para deixar ainda mais potente sua apresentação, convidou a cantora e compositora Chris Amoretti, que fará participação especial no show trazendo um pouco do sua criação autoral, somando a presença feminina à energia e fluidez de Madblush, em um show que fala principalmente de liberdade, um dos temas mais fortes do seu trabalho atual. Uma apresentação para dançar, cantar e pensar diferente, apresentando ao público algo original.



Também o produtor e músico Otávio Mastroberti mais conhecido como OTA, estará presente no palco nos teclados, violão e percussão eletrônica.