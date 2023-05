Porto Alegre lança edital para financiamento de eventos culturais descentralizados

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, lança nesta quarta-feira (10), o Edital de Eventos Culturais Descentralizados do Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte). O evento começa às 9h, na Estância Pasqualetto (rua São Guilherme, 1800, Morro da Cruz).Este ano, serão contempladas as 17 regiões do Orçamento Participativo. A primeira edição do edital, em 2022, beneficiou 49 projetos como shows, espetáculos de circo, mostras de teatro, carnavais comunitários e atividades de hip-hop, entre outras manifestações artísticas nas comunidades de Porto Alegre.