História da Casa do Artista Riograndense vai ser contada em livro

Está em produção o projeto Casa do Artista Riograndense, uma história de amor à arte, que vai contar como foi o surgimento da entidade, por meio de um livro no formato digital, com textos de radioteatro escritos pelo seu residente mais antigo, Wilson Roberto Gomes. A concepção artística do projeto é da atriz e diretora Raquel Grabauska; e a produção editorial é da jornalista Flávia Cunha.



O e-book interativo, com distribuição gratuita, reunirá uma coletânea de dez textos e uma peça radiofônica, com histórias fantásticas da criação da Casa do Artista Riograndense (fundada em 1949).Um evento presencial de lançamento está previsto para julho de 2023.

O material que vai contar a história da instituição em formato de radioteatro também resgata uma parte importante da trajetória do rádio no Rio Grande do Sul. Muito popular entre as décadas de 1940 e 1960, atualmente o gênero radioteatro é pouco conhecido pelo público, principalmente pelos mais jovens.

Já Wilson Roberto Gomes, de 81 anos, é ator de radionovelas reconhecido, tendo trabalhado em diversas emissoras de Porto Alegre e São Paulo, e estando ainda em atividade como escritor do gênero. Residente na Casa do Artista há 30 anos, em sua trajetória profissional Gomes participou ativamente do apogeu do gênero radioteatro. Segundo os organizadores, o material a ser editado em formato digital e interativo é uma forma de garantir que sua produção textual atinja um público mais abrangente.