Musical 'Hedwig e o Centímetro Enfurecido' chega pela primeira vez a Porto Alegre

Pela primeira vez em Porto Alegre, o musical Hedwig e o Centímetro Enfurecido faz curta temporada nesta sexta-feira (5), às 20h30min, e também no sábado (6), com sessões às 17h e às 20h30min, no Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861). Com músicas e letras de Stephen Trask e texto de John Cameron Mitchell, adaptados por Jonas Klabin, o musical traz a história de Hedwig, uma cantora de rock que nasceu menino, na Alemanha Oriental, e se chamava Hansel. Criada ouvindo uma rádio norte-americana, ela só tinha duas certezas na vida: de que seria uma estrela de rock e que um dia encontraria sua alma gêmea. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 100,00.Ausente dos palcos nacionais desde 2014, Hedwig e o Centímetro Enfurecido ganha sua primeira montagem fora do eixo Rio-São Paulo. A versão atual reúne em, sua maioria, atores e técnicos gaúchos. A personagem foi criada pelo escritor e ator John Cameron Mitchell, que interpretou Hedwig na produção original off-Broadway em 1998. Descrita pela revista Rolling Stone como "O melhor musical rock de todos os tempos", Hedwig conta uma história de amor e autoconhecimento de um ser indefeso buscando se encontrar em meio a um mundo tão cruel. Na montagem de agora, o papel de Hedwig está com Gustavo Essbich, grande fã da obra que sempre sonhou em produzir e estrelar o espetáculo, mostrando a verdadeira essência da personagem. Com uma plástica aprimorada, Hedwig e o Centímetro Enfurecido apresenta todo o glamour do rock com seus figurinos, maquiagens extravagantes e músicas extremamente viscerais. A trilha sonora inclui várias canções memoráveis, incluindo Wicked Little Town, The Origin of Love e Sugar Daddy.