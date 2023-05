Rapper BK' apresenta novo álbum, Icarus, no Opinião neste sábado (6)

O rapper BK’ desembarca em Porto Alegre para apresentar seu mais recente álbum, Icarus. O artista sobe ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (6), às 23h para trazer aos gaúchos as novas canções de sua carreira. Os ingressos estão esgotados. Lançado de forma inovadora, Icarus foi apresentado no Museu de Arte do Rio (MAR) através da obra de arte à óleo feita por Nikolas Demurtas, reinterpretando a tela de O Voo de Ícaro, de Jacob Peter Gowy (1636 - 1638). Tal ação atraiu mais de quatro mil pessoas ao longo de três dias em uma ativação de realidade aumentada, onde bastava mirar um aparelho celular para mergulhar no álbum. No repertório do show, além do novo trabalho, BK' trará canções de Cidade do Pecado (2021), O Líder Em Movimento (2020), Gigantes (2018) e Castelos & Ruínas (2016).