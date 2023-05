Daniel faz show em celebração a João Paulo e aos 40 anos de carreira nesta sexta (5)

No ano em que Daniel comemora 40 anos de estrada, o cantor preparou uma turnê inédita em homenagem ao amigo João Paulo. O espetáculo Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel acontece nesta sexta-feira (5), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos podem ser comprados no site uhuu.com, por valores a partir de R$ 72,00. A ligação entre Daniel e João Paulo é como se fossem irmãos de sangue. Quando o sonho da dupla foi interrompido por conta de um trágico acidente de carro, em 1997, o artista teve que reunir forças e contar com o apoio de amigos, fãs e familiares para seguir na estrada e honrar o que havia criado junto com o parceiro. Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel é um show dedicado ao repertório da dupla que embalou o país na década de 90. Mais do que uma homenagem, os shows serão um marco na vida de Daniel ao cantar os maiores sucessos da época.