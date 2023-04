Escola de Música da OSPA retoma projeto que leva alunos para tocar em diferentes locais de Porto Alegre

Os estudantes da Escola de Música da OSPA voltam a fazer seus recitais nas mais diversas instituições da capital gaúcha e região metropolitana. A edição 2023 do projeto Escola da OSPA na Comunidade levará grupos de alunos para realizar apresentações em escolas, hospitais e outros locais. As instituições interessadas em receber o projeto podem fazer a solicitação à Escola da OSPA através do e-mail [email protected] O primeiro espetáculo será nesta quinta-feira (4), às 14h30min, na Casa do Menino Jesus de Praga. Um quarteto de flauta, violino, viola e violoncelo toca peças tradicionais de Ludwig van Beethoven e Johann Sebastian Bach e até arranjos da banda Coldplay e da trilha sonora de Star Wars, apenas para os internos da instituição. Lançado em 2015, o Escola da OSPA na Comunidade já ultrapassou a marca de 100 apresentações. A sua proposta é levar a música de concerto a espaços onde ela raramente se faz presente, como hospitais, escolas, lares de idosos, centros de assistência social e bibliotecas de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Ao mesmo tempo em que os estudantes praticam e compartilham o conhecimento adquirido na Escola da OSPA, também levam música a públicos com pouco acesso às salas de concerto. A lista de espaços visitados nos últimos anos inclui o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Presídio Central de Porto Alegre, o Asilo Padre Cacique e o Hospital Psiquiátrico São Pedro, entre outros locais.