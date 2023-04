Projeto "Laboratório de Arte-Educação" tem chamada aberta para artistas e coletivos

Galeria .ISTA criou um projeto de arte-educação voltado a artistas, criativos e coletivos. Selecionado por meio do Edital FAC Visual, desenvolvido pela Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, as inscrições estão abertas até o dia 30 de abril, pelo link. Para tentar amenizar as dificuldades estruturais e a falta de professores nas escolas públicas, a. Selecionado por meio do Edital FAC Visual, desenvolvido pela Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, as

O Laboratório consiste em uma residência artística com criativos locais, para atuarem em colaboração com a comunidade em torno do raio de influência da galeria durante um mês, a fim de possibilitar trocas entre os mentores e os alunos de quatro escolas estaduais de Ensino Médio da Zona Norte da Capital: Escola para Surdos Profª Lilia Mazeron, Escola Prof. Júlio Grau, Escola Carlos Rodrigues da Silva e Escola Gonçalves Dias.

A ideia é criar um espaço de interação entre galeria de arte e escola, aproximando os jovens do campo artístico, mostrando outras possibilidades de aprendizado e o convívio com a arte em um lugar onde possam expressar suas criatividades, com acompanhamento de pesquisadoras/curadoras com ampla experiência na área.

Na avaliação do produtor do projeto e gestor na Galeria .ISTA, Fábio Vieira de Oliveira, a proposta tem inúmeros benefícios, em diferentes aspectos. “Primeiro porque, ao aproximar a galeria de arte e escola, proporcionamos aos alunos um espaço em que eles possam expressar suas criatividades e desenvolver seu pensamento analítico e crítico”.

Além disso, ele acredita que, hoje “a grande maioria das instituições e iniciativas estão na região central da cidade, e acredito que a descentralização da arte é um movimento benéfico e necessário, por oferecer vivências para pessoas que, de outra maneira, não seriam contempladas”.