Deixados Para Trás: O Início do Fim, filme que aborda a vida após o arrebatamento bíblico, chega aos cinemas nesta quinta (27)

Deixados Para Trás: O Início do Fim, baseado no best-seller do The New York Times, conta a história de como seria a vida após o arrebatamento bíblico e chega aos cinemas nesta quinta-feira (27). Elogiado internacionalmente, o projeto é estrelado por Kevin Sorbo (Deus Não Está Morto), e conta ainda com nomes como Neal McDonough (Capitão América) e Sam Sorbo (A Luz Divina).Quando o Arrebatamento fez com que milhões de pessoas desaparecessem sem explicação, o caos tomou conta do mundo. Foi declarado estado de emergência, os mercados financeiros entraram em colapso e um bloqueio mundial se instalou. Agora, seis meses depois, quando as pessoas estão começando a se recuperar do trauma, um especialista afirma que uma segunda onda de desaparecimentos é iminente. Desesperado por respostas em um mundo onde a verdade bíblica foi censurada e difamada, o jornalista Buck Williams (Greg Perrow) decide ir até o fim em busca da verdade e de salvação.