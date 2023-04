YouTuber Enaldinho estreia O Mistério do Circo no Araújo Vianna

O YouTuber Enaldinho estreia neste ano o seu terceiro espetáculo, passando por várias capitais do país. O Mistério do Circo chega a Porto Alegre nesta segunda-feira (1), às 17h, no palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos estão à venda na Sympla, com valores a partir de R$ 70,00.Enaldinho, em um de seus momentos de folga, resolve ir com os amigos a um espetáculo no circo, mas algo totalmente inesperado e assustador irá acontecer, e que poderá comprometer a sua carreira de Youtuber, o que o colocará junto com os amigos em uma história cheia de mistério e aventura. Enaldinho é criador de conteúdo e YouTuber e conta atualmente com mais de 25 milhões de inscritos em seu canal, além de milhões de seguidores em outras redes sociais. O criador de conteúdo é conhecido pela produção de conteúdos cheios de diversão, desafios, trolagens e vlogs. Lançou livros, brinquedos e filmes, além de receber prêmios como o de Melhor Influencer Brasileiro, da renomada premiação americana Kids' Choice Awards, da Nickelodeon.