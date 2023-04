Os Travessos e Rodriguinho celebram 25 anos de história em show no Araújo Vianna

Os Travessos, um dos grupos de pagode mais tradicionais do país, retornam a Porto Alegre para uma noite histórica em comemoração aos seus 25 anos de carreira, ao lado do cantor Rodriguinho. O show acontecerá nesta sexta-feira (28), às 21h30min, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos custam a partir de R$ 60,00 e estão à venda na plataforma Sympla. A noite proporciona aos gaúchos uma viagem pelos mais de 25 anos de carreira de um dos mais importantes grupos de pagode do Brasil. O projeto Travessos Sorria - 25 Anos rendeu um DVD gravado em São Paulo, que traz 36 faixas, entre regravações e inéditas, feitas especialmente para esse trabalho. O novo projeto marca a nova fase do grupo, que retorna às origens com Rodriguinho orquestrando a produção musical. Rodriguinho ganhou prestígio por ser uma figura importante na história d'Os Travessos e recebeu a honra de escolher seu primo Wanderson Ferreira, conhecido como Uan, para ser o novo vocalista do grupo, ao lado dos veteranos Chorão (surdo e voz), ED Salvino (baixo) e Rodrigão (Pandeiro).