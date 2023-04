ABBA The Show chega ao Araújo Vianna com os maiores sucessos da banda sueca

O ABBA The Show passa por Porto Alegre em nova tour na América Latina e sobe ao palco do Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) nesta quarta-feira (26), às 21h. O espetáculo conta com os clássicos Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme!, Mamma Mia e muito mais. Os ingressos estão disponíveis por valores a partir de R$ 130,00 na Sympla.Neste show a plateia é conduzida a uma mágica jornada através da história do ABBA, quando Bjorn, Benny, Agnethae Fridase encontram para tocar juntos pela primeira vez. Uma extravagancia musical de 2 horas de repertório com as clássicas Waterloo, SOS, Mamma Mia, Dancing Queen, Money Money Money, Knowing Me Knowing You e muito mais.Tendo realizado cinco vezes mais shows que a primeira formação nos anos 60, o ABBA The Show é um fenômeno em todo o mundo. Foram 130 shows antes, para 714 agora, com mais de 2 milhões de pessoas em mais de 40 países pelo mundo. O sucesso foi enorme, culminando em 3 apresentações com ingressos esgotados no Hollywood Bowl (2004, 2009 e 2010). Em 2011 se apresentou para mais de 70 mil pessoas no vale do Anhangabaú na cidade de São Paulo.A turnê de 2023 vem com uma produção ainda mais épica com a Waterloo. Formado por Camilla Dahlin, Katja Nord Mats Ronander, Janne Schaer, Ue Andersson, Finn Sjöberg, Lasse Wellandere e Roger Palm, além de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres regida pelo maestro Matthew Freeman.